Meldplicht makelaars bij discriminerende verzoeken van verhuurders van de baan

Homo’s en allochto­nen gediscrimi­neerd op woning­markt in Utrecht: ‘Indiërs koken vrij extreem’

Op de woningmarkt in Utrecht is discriminatie op basis van etniciteit en seksuele geaardheid meer regel dan uitzondering. Dat blijkt uit onderzoek. Bijna negentig procent van de makelaars is bereid gehoor te geven aan een discriminerend verzoek van een verhuurder. Utrecht kondigt maatregelen aan tegen discriminatie en wil in overleg met het ministerie boetes uit gaan delen.

30 oktober