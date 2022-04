Melike en Esma zien buren als familie: ‘Rust is teruggekeerd sinds onze vervelende buurman weg is’

Melike over Esma

,,Esma en ik kennen elkaar al heel lang. We woonden bij elkaar in de buurt en kwamen elkaar tegen omdat onze kinderen met elkaar speelden. In 2017 kwam zij met haar gezin bij ons in de straat wonen en sindsdien komen we veel bij elkaar over de vloer. We wonen in een autovrije straat en hebben een bijzondere band met onze buren.”