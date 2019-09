Melissa (26) start crowdfunding voor een nieuwe hulphond: ‘Zonder Bohdi was ik er niet meer’

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:07 Koningin Máxima is vanochtend aanwezig bij de viering van veertig jaar De Kindertelefoon in Utrecht. Tijdens haar bezoek krijgt zij een rondleiding door het gebouw. Ze bezoekt onder meer de belkamer en spreekt met jongeren, vrijwilligers en trainers over het werk van De Kindertelefoon, dat zij al sinds 1979 doen. Tevens vormt het bezoek van de koningin ook de start van de campagne ‘Met De Kindertelefoon kun je al 40 jaar over ALLES praten’, een campagne die gericht is op het vergroten van naamsbekendheid van De Kindertelefoon bij ouders en leerkrachten.