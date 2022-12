Melissa (29) was kansloos toen Utrechtse trucker (45) op vluchtstrook A2 vol op haar Fiatje inreed

Muzikanten en muzieklief­heb­bers kunnen straks weer bij dB’s terecht, maar dan 500 meter verderop

Een geruststellende ontwikkeling voor muzikanten en muziekliefhebbers in Utrecht en ver daarbuiten: dB’s gaat verder op een nieuwe plek. Oefenstudio’s, opnamestudio en concertzaal verhuizen in 2023 naar Vlampijpstraat 63 in het Werkspoorkwartier.

21 december