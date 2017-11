Melvin beklimt klif om winnende foto van zeevogel te schieten

Het portret van de jan-van-gent maakte Redeker op de Shetland eilanden in Schotland. Duizend jan-van-genten nestelen hier op hoge rotswanden. Het portret van de zeevogel is recht van boven genomen.

Eerder dit jaar had Redeker voor In de Noordzee al succes bij de Underwaterphotographer of the Year Awards 2017. De jury kende die prijs toe voor zijn foto waarin hij op de zeebodem letterlijk oog in oog ligt met orka’s in de Noordzee.