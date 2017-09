Meningen over stoplichtvrije kruising Zeist verdeeld

De gemeente Zeist belegt op 12 september een speciale bijeenkomst om ervaringen van verkeersdeelnemers over de heringerichte kruising Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan in Zeist te horen.

Het herinrichten van de kruising is onderdeel van een groter verkeersplan om doorgaand verkeer uit het centrum te weren. De Jacob van Lenneplaan is nu een verbindingsweg voor de Steynlaan en Bergweg richting de Schaerweijdelaan. Belangrijkste verandering is dat de verkeerslichten op de kruising zijn verwijderd.

Kritiek

Op Facebook lopen de meningen uiteen over de veranderingen. Er is veel kritiek op het feit dat de stoplichten zijn weggehaald en dat fietsers en automobilisten nu niet meer worden gedwongen te stoppen voor bijvoorbeeld het zebrapad. Een paar minuten bij het kruispunt observeren levert veel hachelijke situaties op. rechtdoor gaande fietsers die geen voorrang krijgen, overstekende auto's die nog net voor een op de Schaerweijdelaan rijdende auto schieten en ongeduldige automobilisten die niet achter een afslaande lijnbus willen blijven rijden en de bus rechts inhalen.

De kruising is onderdeel van een drukke schoolroute en wordt dus veel door kinderen gebruikt. Isabelle Meiling meldt op Facebook dat dat niet een probleem is van de gemeente; ,,Het probleem ligt volgens mij bij de ouders. Ik als 21-jarige stop voor een zebrapad als ik iemand zie die over wil steken.’’

Veiligheid

Loekie Zeijlemaker vindt het prima dat verkeersdeelnemers worden gedwongen zelf meer verantwoordelijkheid te nemen: ,,Er zijn inmiddels legio voorbeelden van dorpen en steden waar is ontdekt dat de veiligheid juist toeneemt als je minder regelt. Je bent dan wel gedwongen om beter op te letten wat de andere verkeersdeelnemers doen.’’

Nils Hardeveld zegt op Facebook er een hard hoofd in te hebben dat de kruising vrij blijft van ongevallen: ,,Het is wachten op het eerste ongeluk. En geloof mij dat zal niet lang op zich laten wachten. Ze leggen er een bultje in om verkeer af te remmen maar die bult is zo klein, daar kun je rustig overheen vliegen. Het middenstuk is ook zó smal dat je daar moet wachten met de auto terwijl je nog half op de weg staat. Super domme actie van gemeente Zeist. Denk niet dat dit heel lang zo zal blijven.’’