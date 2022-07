Mensen die (ook in de regen) willen zagen, hakken en maaien gezocht in Utrecht: ‘Gezellige buitenklus’

Moet ik hiervoor groene vingers hebben?

„Nee hoor! Wat je wel nodig hebt is enthousiasme, en je moet het leuk vinden om buiten in de natuur bezig te zijn, in een groep. Als je niet weet hoe je een fruitboom moet snoeien, dan leren we je dat gewoon. Ook zijn er cursussen te volgen, gratis of tegen een kleine vergoeding. De vrijwilligers die we zoeken vinden het leuk om in de provincie een bijdragen te leveren aan onderhoud en aanleg van natuur of erfgoed, en dat zes tot 12 uur per week. Om poelen te onderhouden, en tuinen van buitenverblijven en kastelen. En dat doen we ook in de regen, ook dat hoort bij buitenwerk. Mocht het nou met bakken uit de hemel komen, dan stoppen we.”