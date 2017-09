'Mensen maken zich druk om alles. En ik denk, laat toch gaan...!'

Al bijna twee uur is Tineke Schouten (63) in haar schitterende, witte villa in Almere Haven bezig met de make-up voor de foto. Visagist Theo doet z'n uiterste best haar er strak uit te laten zien. Wanneer de nagels gelakt zijn, kan Tineke, gekleed in een fleurig groen-blauw tuniek met bijpassende blauwe laarzen, plaatsnemen in de ruime serre.

,,Als je 35 jaar in het vak zit, moet er make-up op'', zegt ze. ,,Ik wil niet als een ouwe taart op het podium staan.'' Ze zit op de ruime sofa in de woonkamer. Die staat vol met met ingelijste foto's van haar twee dochters Sigrid en Stefanie, schoonzonen en kleinkinderen.

,,Als artiest wil je fris en appetijtelijk overkomen. Ik heb nooit botox laten inspuiten, wel gebruik ik goede crèmes en ik leef gezond. Ik loop graag met de honden Dunya en Buddy in de bossen. Ik haat sporten. Elke zomer kom ik drie, vier kilo aan. Door het werken blijf ik slank. Het theater is mijn sportschool.''

Quote Ik wil de mensen iets brengen waar ze plezier aan beleven. De klant is koning. Tineke Schouten

Dinsdag kwam ze terug uit Miami, waar haar oudste dochter Sigrid woont die in juli is bevallen van haar vierde kind Rocco. Vier keer is Tineke ('Ik ben een familiemens') deze zomer naar de VS gevlogen, naar haar dochter, haar Colombiaanse man en kleinkinderen. Het komende half jaar is daar geen tijd voor, als ze met haar 23ste theatershow T-splitsing opnieuw op tournee gaat. Tineke's man, Hans Brunyanski, komt vandaag terug.

Ouders

,,Mijn ouders hadden na de oorlog een supermarkt op de Minahassastraat, vlak bij Oog in Al. We woonden erboven. Zes dagen in de week werkten ze keihard, 33 jaar lang. M'n moeder kon ons weinig aandacht geven, ze stond de hele dag in de winkel. Ze was de motor van het gezin, een doorzetter. Maar ze relativeerde ook en zei altijd: 'het wordt weer ochtend en weer avond'. M'n vader was een vrolijke, bescheiden man. Hij leek een beetje op Danny Kaye, lang, slank en vrolijk. Later verhuisden we naar de Wallesteinlaan in Zuilen, waar m'n ouders een Spar-supermarkt runden. Toen ik zestien jaar was vertrokken we naar Zeist.''

Talent

,,Ik zag het duo Esther en Abi Ofarim in de Rudi Carrell Show op tv. Het was alsof het kwartje viel. Ik wilde zangeres worden! Het creatieve heb ik van vaders kant. Mijn vader zong liedjes van Lou Bandy. Tante Aat speelde piano en zong. Als kind speelde ik uren gitaar en zong ik liedjes op mijn slaapkamer. Toen ik twaalf jaar was, kreeg ik zangles van Elly de Jong. Ik was te horen op de radio en won talentenjachten. Maar mijn ouders stimuleerden het niet: ze brachten me en haalden me weer op. Niemand nam het eigenlijk serieus. Ze zagen het als een leuke hobby. In de familie werd wel neerbuigend gedacht over artiesten: dat was het toch niet echt.''

Utrechtse jaren

,,Vanaf m'n dertiende schreef ik al liedjes. Ik zat op de vijfjarige middelbare meisjesschool, vijfjarig omdat ik snel beroemd wilde worden als zangeres. Soms trad ik tussen de middag op in het radioprogramma van Ted de Braak. Ik had toen al zo'n 200 liedjes op m'n repertoire. Als een artiest uitviel, haalden ze mij en zong ik voor de radio met een groot orkest. Na mijn schooltijd had ik allerlei baantjes: informatrice bij de VVV, receptioniste bij Restaurant Hermitage in Zeist en receptioniste en gastvrouw bij autobedrijf Hessing in De Bilt. Acht broers Hessing werkten als autoverkoper in dat bedrijf. Eén van mijn typetjes, de receptioniste, die roept: 'Meneer Eddy... toestel 9....' Meneer Eddy is één van die broers Hessing.''

Volledig scherm Met Herman Berkien in 'Lachen en laten lachen'.

,,'s Avonds trad ik dan op in het Mirliton Theater als assistente van Herman Berkien en Hennie Oliemuller. Oliemuller stimuleerde me om niet alleen te zingen maar ook sketches te maken: 'Richt je op totaaltheater'. Voor al die avonden kreeg ik slechts een zakcentje. Allemaal zwart betaald, later hebben we er nog belastingaanslagen over gehad.''

Hans

,,Ik heb m'n man Hans in café Dikke Dries leren kennen. Na afloop van het cabaret gingen we stappen. Ik was met andere vrienden. Hij kwam op me af en ik gaf hem een hand. Hij zei: 'Jij bent het meisje met wie ik ga trouwen'. Ik dacht: 'Braniejongen'. Later kwam ik hem weer tegen. Ik vond hem er goed uitzien, lekker bruin, charmant. Na de derde ontmoeting gingen we uit eten, een jaar later trouwden we, nu 39 jaar geleden.''

Doorbraak

,,Het Jacobi-gebouw was van Hans' familie. Hans liet het verbouwen tot een groter theater, zodat Herman Berkien er kon spelen. Toen het klaar was, wilde Herman het niet meer huren. Ik moest er maar in. 'Maak maar een programmaatje', zei Hans. Ik heb zo'n tweeëneenhalve show gespeeld in het Jacobi Theater, toen waren we vrijwel failliet. De kosten waren te hoog.

In de zomer van '82 was ik zwanger. Ik dankte Onze Lieve Heer. Blij omdat ik moeder word - drie jaar daarvoor had ik een miskraam gehad -, maar beroemd ben ik niet geworden....' En toen opeens kwam toch de doorbraak met Leni van de Takkestraat en nog twee hits: Sweet Honeybee en Papegaai. Ik werd veel gedraaid op de radio, m'n lp's werden verkocht. De grote theaters belden, ik kon overal terecht.''

Volledig scherm Tineke in haar nieuwste show: T-splitsing. © Roy Beusker

Typetjes (1)

,,Mijn typetjes - de toiletjuffrouw, de telefoniste, de receptioniste, de paaldanseres of de caissière - moeten echte mensen zijn. Als ik in een winkel sta of iemand zie zitten in een restaurant, denk ik: 'goh, dat is een mooi typetje'. Ik hou van het belachelijke in de mens. Mensen maken zich druk om van alles, dan denk ik: 'laat toch gaan'. Heimelijk kan ik ook om mezelf lachen. M'n shows zijn ook therapie, 39 jaar getrouwd, met ups en downs. Dan liep ik half huilend door het huis en schreef het liedje: 'Ik heb JA gezegd, dat mag je niet vergeten. Je hebt JA gezegd, je was nog nuchter toen je het zei..' Als je dat elke avond op het toneel zingt, maak je er een grapje van. Neem jezelf niet te serieus.''

Typetjes (2)

,,Ja, m'n typetjes doen vaak gek, houden van drank, zijn tragisch. Maar dat is toch het leven. André Hazes zoop als een tierelier en kon het leven ook niet aan. Het leven is niet makkelijk. Er is een berg ellende. We moeten er het beste van zien te maken. Ik hou mensen graag een spiegel voor. Dan denk ik: 'sukkel, doe het nou anders'. Ik vind het leuk om die dommigheid uit te vergroten. Daarna wil ik het oplossen. Door gekke bekken te trekken, wil ik het publiek laten lachen en blij maken.''

Quote Ik ben geen Youp van 't Hek of Theo Maassen. Ik heb niet het talent gekregen om andere mensen af te zeiken. Tineke Schouten

Cabaret

,,Mijn cabaret is niet kwetsend. Ik ben geen Youp van 't Hek of Theo Maassen. Ik heb niet het talent gekregen om andere mensen af te zeiken. Misschien heeft dat met het katholieke geloof te maken. Ik vind het ook sneu, omdat die mensen zich niet kunnen verdedigen. Als cabaretier heb je macht. Die wil ik niet misbruiken. Ik ben een supermarktkind, ik wil de mensen iets brengen, waar ze plezier aan beleven. De klant is koning.''

Grote bek

,,Ik hou niet van vrouwen met grote bekken. Vrouwen moeten meer hun charmes gebruiken. Er zijn zoveel verschillen tussen mannen en vrouwen, dat is hormonaal bepaald. Ik werk het liefst met mannen. In mijn orkest zitten mannen, de technici zijn mannen.''

,,Vroeger bij Hessing, allemaal mannen met wie je kon lachen. Ik hoef geen voorvechter te zijn die vertelt hoe het zit. Ik gebruik liever de mannen voor me. Als ik een lekke band heb en de krik niet loskrijg, ben ik blij als er een sterke man stopt die m'n band wil wisselen...''

Toekomst (1)

,,Werken houdt me fit en jong. Als straks de tournee weer start, ben ik vier dagen in de week op pad. Eén of twee uur 's nachts thuis. De zondag is voor de familie. Dan komt m'n moeder over. Op maandag rommel ik in huis of pas ik op de kleinkinderen van mijn dochter. Schrijven voor m'n volgende show doe ik in de zomer, niet als ik in het theater sta. Ik ben in mijn gedachten wel bezig met m'n 24ste show die in september 2018 start. Ik denk eraan om van de 24ste en 25ste show een 'best of' te maken, maar dan 'best (t)of'. Oude dingen die het publiek graag wil terugzien, larderen met nieuwe liedjes en sketches.''

Toekomst (2)

,,Mijn zusje Betty heeft een goede baan bij Christian Dior en gaat volgend jaar met pensioen. Zij wil meer gaan reizen met haar man. Ik zou ook wel meer vakantietjes willen hebben, maar ik denk dat ik het ook snel zat zou zijn. Laat mij maar werken.''