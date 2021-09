Mensen zijn de lul door oververhitte woningmarkt: ‘Zouden huisjesmelkers zich schamen?’

Dat had ik al veel eerder willen doen, maar toen verdiende ik nog niet genoeg. Een huis kopen in Utrecht kan alleen nog door met buitenproportioneel veel geld te smijten en een flinke dosis geluk te hebben. Er zijn meer mensen voor wie dat niet is weggelegd dan wél. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is zeven jaar – in Utrecht zelfs tien. De huurprijzen in de vrije sector rijzen de pan uit. Een huis is een luxeproduct geworden.



In mijn bubbel vol dertigers die of absurd duur huren of absurd lang een koopwoning zoeken (of beide), gaat het veel over het grote woonprotest van zondag. Het zou eerst op de Dam zijn, maar omdat het zo groot wordt, wijkt de organisatie uit naar het Westerpark.