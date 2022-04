Mensenrechtencollege: ‘Hoofddoekverbod voor boa’s stigmatiserend en niet effectief’

Bíjna mochten Utrechtse boa’s met hoofddoek of keppeltje werken; en toen was de Tweede Kamer tegen

Een handhaver met hoofddoekje of keppel is voorlopig niet te verwachten in het Utrechtse straatbeeld. De Utrechtse gemeenteraad is vóór, maar de Tweede Kamer tegen. Het is nu aan burgemeester Dijksma om die impasse met de nieuwe justitieminister te doorbreken. Al geldt tot nu toe een ‘keihard ‘nee’.’’

