Met 450 caravans wilde Utrecht 60 jaar geleden de kamernood aanpakken (maar alleen voor mannen)

utrecht in 1956 Hoe de Utrechtse wielrenner ‘Mies’ Stolker na een valpartij in de Tour een tijd vermist was

De Utrechtse wielrenner Michel ‘Mies’ Stolker maakte van 1956 tot 1966 onderdeel uit van het profpeloton. Stolker deed mee aan de drie grootste rondes: die van Frankrijk, Italië en Spanje. Zijn Tourdebuut – in 1956 – eindigde in de negende etappe, na een valpartij. Daarna was hij een paar dagen zoek.

31 juli