Met astma op de tennisbaan? Sport júist met chronische aandoening

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:43 Vandaag wordt het Viaans Kinderdictee gehouden op het Oosterlicht College in Vianen. Het thema van dit jaar is ‘Alle kinderen doen mee!’. Het kinderdictee is geschreven voor kinderen op de basisschool, met name voor groep 7 en 8, maar alle basisschoolleerlingen zijn welkom om tussen 16.00 en 22.00 uur mee te doen. Tussen de twee dictees door is er de mogelijkheid om een hapje mee te eten tijdens het diner, verzorgd door leerlingen van het Oosterlicht College.