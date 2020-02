Met dank aan alerte bewoners worden plofkrakers gepakt, en de politie jubelt: zo zien we het graag!

Opnieuw hebben alerte omwonenden in Utrecht plofkrakers het werk onmogelijk gemaakt. Door direct 112 te bellen toen ze midden in de nacht herrie hoorden in hun buurt, konden agenten razendsnel ingrijpen. De politie is vol lof over de scherpe Utrechters.