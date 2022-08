Met de auto over de singel, de perfecte rondweg om de binnenstad

Op de Parade in Utrecht draaide de zweefmolen weer als vanouds: ‘We zijn terug van weggeweest’

De Parade is helemaal terug van weggeweest. Corona gooide een paar jaar zóveel roet in het eten, dat zelfs een moment werd gevreesd voor het voortbestaan van het rondreizende theaterfestival. Echter; de zweefmolen draaide in Utrecht weer als vanouds en de rosé vloeide weer rijkelijk. Zondag is de laatste dag.

