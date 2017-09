Met de markt van Zeist hebben winkeliers steeg voor de deur

De sfeer tussen visboer Jan van Diermen en Matthieu van Heije, eigenaar van de Indische eetwinkel Saté&More, is grimmig. Van Diermen is boos dat zijn buurman klaagt over de vislucht, maar Van Heije beweert dat het niet zijn grootste bezwaar is. ,,Jij bent hier over een jaar weg'', bijt Van Diermen de Zeister ondernemer boos toe. Van Heije haalt de schouders op.

Quote Ik heb mijn excuses gemaakt. Hij heeft lekkere vis. Zonder meer. Paul Planthof

Vislucht

De ijzige sfeer is ontstaan door uitspraken Van Heije en Paul Planthof. De klacht over vislucht is volgens de twee verkeerd uitgelegd door Van Diermen. ,,Ik heb nog tegen Jan gezegd dat het niet om de vislucht gaat, maar vooral over de opstelling van de marktkramen'', stelt Planthof. ,,Ik heb mijn excuses gemaakt. Hij heeft lekkere vis. Zonder meer.''

Hij en zijn collega's storen zich vooral over de indeling van het nieuwe plein. De gemeente Zeist vertelde in het voortraject mooie verhalen over de markt (op donderdag en vrijdag) en de omgeving.

Quote Het winkelend publiek ziet ons niet meer. Van Heije

Winkelend publiek

,,Wij zouden een gouden plek krijgen, beloofde de gemeente'', schampert . ,,Zo is het net een steeg. Ik neem de visboer niets kwalijk, maar wij kijken tegen de achterkanten van de kramen aan. Het winkelend publiek ziet ons niet meer. Ik wilde nog een terrasje maken, maar daar heb ik maar vanaf gezien. Ik wil mijn klanten een mooi plekje kunnen geven. Het had zo mooi kunnen zijn. Een gezellige drukte met de geuren van de markt.''

Planthof en Van Heije zijn ook kwaad op de gemeente. ,,De marktmensen zijn drie keer uitgenodigd om te praten over de nieuwe indeling'', weet Planthof. ,,Wij als ondernemers aan dit plein niet één keer. Dat vind ik kwalijk. Komende week is er overleg, maar dat had veel eerder moeten gebeuren. Dan was er misschien minder ellende geweest. Er zijn tussen de kramen wat gaten gemaakt, maar dat heeft maar voor een klein deel geholpen.''

Rommel