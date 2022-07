Met deze container van FC Utrecht kunnen jongeren de hele dag sporten in hun eigen wijk

Het was misschien even een gek beeld voor inwoners van de wijk Vollenhove in Zeist. Plots stond daar een zwarte zeecontainer tussen al het groen. Afgelopen zaterdag werd die geplaatst door FC Utrecht in samenwerking met de gemeente Zeist en Partner Vanuit het Hart IT4Kids. De container dient namelijk om de jeugd meer te laten sporten. Nathan Voet, projectcoördinator voor FC Utrecht, geeft uitleg.

Een zeecontainer om te sporten: wat moet ik me erbij voorstellen?

,,Het is een container opgedeeld in twee delen. Het ene deel bestaat uit een sporttoestel met klimrekken, maar er is ook een kleine opslag voor allerlei sportmaterialen, zoals dumbbells, elastieken, en voetballen.”

Liggen die spullen gewoon zomaar voor het grijpen?

,,Nee, die zitten wel achter slot en grendel. Maar de gemeente is nu bezig om een aantal rolmodellen uit de wijk aan te wijzen die de code van de container krijgen. Zo kunnen jongeren toch 24/7 sporten.”

Hoe kwamen jullie op het idee voor zo’n sportcontainer?

,,Wij hebben als FC Utrecht altijd de ambitie gehad voor een gezonder Utrecht. Jarenlang hebben we dat gedaan door activiteiten te organiseren, maar dan ga je op een gegeven moment ook weer weg. We wilden iets waar we de jeugd constant de kans boden om te kunnen sporten. Toen kwamen bij Nijha uit. Een bedrijf dat zeecontainers ombouwt tot sporttoestellen.”

Volledig scherm Nathan Voet, projectcoördinator van FC Utrecht. © FC Utrecht

En waarom dan zo’n container? Waarom geen veldje?

,,We hebben echt gekeken naar de wijk Vollenhove. Daar staat een rij grote flatgebouwen en achter al die flats zit een heel groot groen park met speeltoestellen voor kinderen, een grasveld en een pannakooi. Dat was er dus al. De vraag was dus: wat missen we nog? En dat was dit.”

Komen er meer van dit soort containers in de toekomst?

,,Dat is afhankelijk van de wens van gemeentes. Dit is een test: hoe gaat dit werken? En als andere gemeentes dan ook geïnteresseerd zijn, is er zeker de kans dat we dit gaan verspreiden.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.