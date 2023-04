Met deze fietskleding heb je als vrouw nooit meer rollade-benen (maar het maken was een hele stap)

Bijna 1000 euro per maand voor studio: wethouder in gesprek met Change= over hoge servicekos­ten

Wethouder Dennis de Vries en Change= staan lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie rondom de hoge servicekosten die de verhuurder in Utrecht van bewoners vraagt. Volgens De Vries horen deze kosten ‘betaalbaar en redelijk’ te zijn, maar is dat niet het geval. Ook is er kritiek op de manier waarop Change= onlangs huurcontracten beëindigde: middels een deurwaarder.