Met dit liedje wil de Utrechtse Stefania (17) namens Griekenland het Songfestival winnen

update Vrachtwa­gen brandt helemaal uit: A2 tussen Maarssen en Breukelen enige tijd afgesloten

16:05 De A2 was deze middag in beide richtingen tussen Maarssen en Breukelen enige tijd afgesloten. De reden: er stond een vrachtwagen in brand bij tankstation Haarrijn, in de buurt van Breukelen. De vrachtwagen brandde helemaal uit.