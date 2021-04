Met een glas witte wijn achter de speelautomaat: voor één dag is het casino in Utrecht weer open

Het Holland Casino in Utrecht mocht zondag voor het eerst in ruim vier maanden één dag open. De eerste bezoekers stonden al vroeg voor de deur. ‘Voor sommigen zijn we een soort clubhuis.’

De Utrechtse vriendinnen Reinie en Ria zitten aan het begin van de middag met een glas witte wijn in de hand achter een speelautomaat. De twee kennen elkaar al vijftig jaar. Ze hebben het casino ‘enorm gemist'. Voor de gedwongen sluiting waren ze twee keer in de week aan de Overste Den Oudenlaan in Utrecht te vinden. ,,Voor de gezelligheid’’, zegt Ria, ,,en om een gokje te wagen.’’

Op de Money Link-automaat staat een bescheiden winst. Jaren geleden won Ria eens een auto, een Volkswagen Up. Dat zit er vandaag niet in. Speciale prijzen zijn er pas weer te winnen als bezoekers zeven dagen in de week welkom zijn. De jackpot doet wel mee en staat in de loop van de middag op 1.043.500 euro.

Landelijke proef

Het Holland Casino in Utrecht doet mee aan de landelijke proef ‘Testen voor toegang’. Bezoekers zijn alleen welkom als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien die niet ouder is dan 40 uur. De test is gratis. De proef moet informatie geven over wat mensen van testen vooraf vinden, of de hiervoor speciaal gebouwde teststraten voldoen en of de ondersteunde apps goed werken. Dat laatste is zondag niet in het geval.

Als de coronacheck-app blijkt te haperen, kunnen bezoekers naar binnen op vertoon van een e-mail waarin staat dat ze negatief zijn getest. Aan de deur levert dat geen problemen op. Slechts één bezoeker wordt geweigerd. Hij wist niet dat hij zich vooraf had moeten laten testen en had ook niet gereserveerd, zegt medewerker sales en marketing Ilse de Lang.

De vriendinnen Reinie en Ria hebben niet getwijfeld of ze zich zouden laten testen. ,,We hebben ons direct aangemeld toen we hoorden dat het casino openging’’, zegt Reinie. Ondanks dat alle gasten negatief zijn getest, blijven de coronaregels van kracht. Om er voor te zorgen dat bezoekers op 1,5 meter van elkaar blijven, zijn niet alle speelautomaten in gebruik, legt manager sales en marketing Robert Raupach uit. En aan de tafels waar black jack en roulette kan worden gespeeld, is minder plek dan anders. De grote pokertafel is gesloten. Mondkapjes mogen alleen af als je zit. De horeca is alleen open voor een drankje en een snack.

Reserveringen

Zodra bekend werd dat Holland Casino na ruim vier maanden weer een dag open zou gaan, stroomden de reserveringen binnen. ,,Binnen anderhalve dag zaten we vol’’, zegt medewerker De Lang. ,,Het zijn met name vaste bezoekers.’’ Verspreid over de dag en avond ontvangt het casino ongeveer 1200 bezoekers. Ongeveer de helft van een ‘normale’ zondag. Niet iedereen die heeft gereserveerd, is ook gekomen, aldus De Lang. ,,Mogelijk dat mensen toch geen zin hadden in de verplichte test. Het kan natuurlijk ook zijn dat de testuitslag positief was.’’

Dat veel vaste bezoekers het casino hebben gemist, merkte De Lang toen ze vanochtend haar dag begon. ,,De eerste drie mannen stonden al voor half negen voor de deur, terwijl we pas om negen uur opengingen. Voor sommigen zijn we een soort clubhuis.’’ Niet alleen de bezoekers zijn blij dat ze weer welkom zijn, ook als is het voorlopig maar voor één dag. Het personeel heeft er ook naar uitgekeken, zegt De Lang. ,,Veel collega's hebben elkaar maanden niet gezien. Voor hen is het vandaag een soort van reünie.’’

