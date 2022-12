Met engelengeduld wordt kasteel Amerongen in kerstsferen gehuld

Dit jaar is het kasteel voor het eerst sinds 2019 weer open voor publiek rondom de feestdagen. ,,Daar zijn we heel blij mee”, zegt Elbers. ,,De voorgaande jaren hoorden we steeds op het laatste moment dat we vanwege de coronamaatregelen niet open mochten. Toen konden we de net aangebrachte versieringen er direct weer afhalen. Maar we gaan er vanuit dat we dit jaar al het werk niet voor niets doen. We verwachten drukke, maar gezellige dagen.”