Met kap bedreigde bomen Dennenhorst Driebergen opnieuw onderzocht

Dennenhorst staat niet op zich, meent de wethouder. In andere delen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden ook riolen vervangen. Dat gaat in overleg met de buurt. „Maar ik kan onmogelijk iedereen voor 100 procent tevreden stellen. Ik heb ook andere belangen. In de grond liggen diverse leidingen. Tussen een water- en gasleiding moet minimaal een meter zitten en een waterleiding moet in verband met vorst minimaal een meter diep in de grond. We hebben te maken met diverse wettelijke regels.”



De gemeente plaatst ook bomen. „Zoals op het Engelse Werk in Amerongen”, weet Veldhuizen. „Dat was een wens van de bewoners. Net als het plaatsen van een ondergrondse container. Het probleem is de plaats, want niemand wil de container voor zijn huis. De afwegingen zijn lastig. Het vervangen van het riool en het opnieuw inrichten van de weg kost zo'n drie miljoen euro. Dat zijn geen kleine bedragen.”