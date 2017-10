Met knikkende knieën boodschappen doen bij de Appie in de Twijnstraat

Een caissière met bloed aan haar handen of een vakkenvuller met een kettingzaag. Op 31 oktober kun je ze zomaar tegenkomen bij de Albert Heijn op de Twijnstraat in Utrecht. Want dan organiseert de supermarkt een speciaal Halloween-evenement .

Het is de tweede keer dat het evenement wordt georganiseerd in de supermarkt. Volgens assistent-supermarktmanager Denis Gunes wordt het griezelige feest steeds populairder. „Vorig jaar viel het al goed in smaak. Er wonen veel studenten en jongeren in deze buurt en Halloween leeft binnen deze groep.”

De winkel is nu al versierd met slingers en pompoenen. „Op 31 oktober zal de winkel tussen 18.00 en 20.00 uur ook donker worden gemaakt en worden er griezelige hapjes geserveerd. Zo hadden we bijvoorbeeld vorig jaar spinkoekjes. Wat we dit jaar hebben vertel ik nog niet.” Tijdens het evenement is personeel verkleed en geschminkt aan het werk, maar ook de mensen die boodschappen komen doen mogen verkleed komen. „Vorig jaar kwamen er veel kinderen verkleed. Dat was opvallend, want normaal komen er in deze buurt niet zoveel kinderen in de winkel.”

Obstakelvrij

Tijdens het Halloween-shoppen wordt een aantal dingen aangepast in de winkel. „We draaien twee uur lang enge muziek en we zorgen ervoor dat er geen obstakels staan in de gangpaden. Geen karren met voorraad of andere zaken. Het moet wel veilig blijven als de winkel verduisterd is en er meer mensen zijn dan normaal.”

Vooralsnog is de Albert Heijn op de Twijnstraat de enige vestiging met het Halloween-shoppen. „We organiseren een aantal evenementen om onze lokale betrokkenheid uit te dragen. Zo is naast het buurtontbijt ook het Halloween-shoppen ontstaan.”