De man raakte gisteravond rond 21.30 uur met zijn auto in de sloot aan de Voorpoort/Kazemat op bedrijventerrein De Batterijen in Veenendaal. De man kon niet snel uit de auto gehaald worden en dreigde onder water te verdwijnen.

Boven water

De auto werd spoedig op de kant getrokken, waarna de man snel uit de auto kon worden gehaald en naar het ziekenhuis werd gebracht. Helaas is naar nu bekend is geworden de man alsnog overleden aan zijn verwondingen.

Trots en medeleven

Een woordvoerder van DPD laat weten dat hun medewerkers eerste hulp hebben verleend en daarna de hulpdiensten hebben ingeschakeld. Het bedrijf zegt ontzettend trots te zijn op haar medewerkers voor deze dappere reddingspoging. ,,De reddingspoging is bij onze medewerkers natuurlijk niet in de koude kleren gaan zitten. Wij zullen ervoor zorgen dat zij de juiste nazorg krijgen. We leven mee met de nabestaanden van het slachtoffer.’’

De Voorpoort in Veenendaal waar het ongeval plaatsvond is geen onbeschreven blad op het gebied van dit soort ongevallen. In 2020 reed een dronken automobilist er het water in en vorig jaar ramde een auto een verkeersbord en belandde vervolgens in de sloot.