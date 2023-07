Met meer dan 250 km/u slaan plofkrakers op de vlucht voor de politie, maar dan is de benzinetank leeg

MET VIDEO/UPDATE Weer een verdacht pakket aan Merwedeka­de: politie gaat uit van explosief en schakelt experts in

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd is een verdacht pakket gevonden bij de Merwedekade in Utrecht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pakket onderzocht en agenten zetten de omgeving opnieuw af.