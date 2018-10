Met ongekend machtsvertoon achter Taghi en Razzouki aan

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:17 Het bollendak, het veelbesproken dak bij Utrecht CS, kan vandaag de Nationale Staalprijs winnen. Het dingt mee in de categorie Utiliteitsbouw. Het dak is nog met drie andere ‘kandidaten’ over, die gekozen zijn uit 33 inschrijvingen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden wordt de winnaar bekendgemaakt. Het bollendak concurreert met de A’DAM Toren in Amsterdam, het Startstation van de Haagse E-lijn en een project in het Britse Brighton. De laatstgenoemde is gebouwd door twee Nederlandse projectontwikkelaars en mag daarom meedoen met de verkiezing.