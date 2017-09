Met stoppen bedreigd Nieuwegeins Festival Geinbeat hoopt op doorstart

UpdateDe gemeente Nieuwegein onderzoekt in samenwerking met festival Geinbeat of het mogelijk is om in 2018 toch een nieuwe editie te laten plaatsvinden. Het bestuur van Geinbeat luidt de noodklok. Het heeft op dit moment geen geld voor de organisatie van een nieuw festival in juni volgend jaar. Er is bijna 10.000 euro nodig. Geinbeat begint deze maand met een reddingsactie.

Als we nu geen reddingsactie starten, zal er geen Geinbeat zijn in 2018,” vertelt Karin Ansing van Geinbeat. Het festival bestaat in Nieuwegein al 23 jaar en wordt sinds vier jaar gehouden in het vernieuwde stadscentrum. Voorheen zat Geinbeat in Park Oudegein. Liefhebbers van Geinbeat laten via sociale media weten liever het festival in het park te hebben dan in het centrum van de stad.

Subsidiestroom

Geinbeat zit niet in de rode cijfers, maar het vastleggen van bands en artiesten durft de organisatie niet aan. Een belangrijke subsidiestroom via de gemeente Nieuwegein wordt volgend jaar gehalveerd. Andere inkomstenbronnen, zoals de horecaverkoop en een klein subsidiebedrag van een muziekfonds dekken de kosten niet genoeg. Ansing van Geinbeat schetst een somber beeld over de toekomst van het festival in Nieuwegein dat vooral rock muziek brengt. Ze geeft aan dat er in deze periode wat moet gebeuren, omdat de voorbereiding en het vastleggen van artiesten tijd kost.

Of de toekomst op het Stadsplein in Nieuwegein ligt, houdt ze nog in het midden. "Er is veel kritiek op de plek in het centrum van Nieuwegein, maar we hebben ook hele goeie jaren gehad,” vertelt ze. ,,Alles ligt open, dus als het lukt om door te gaan dan kijken we ook of het ergens anders kan. Maar de binnenstad blijft een optie. Belangrijk is dat we nu genoeg financiële bodem krijgen.”

Minifestival

Geinbeat probeert deze en komende maandag aan inkomsten te komen. Als eerste wapenfeit werkt de organisatie mee aan het minifestival op 23 september. De City van Nieuwegein organiseert die dag een huiskamerfestival en Geinbeat maakt daar onderdeel van uit. Vrijwilligers van Geinbeat - al gauw een stuk of vijftig - gaan samen met de brouwerij Zevenstar uit Nieuwegein een bar runnen. De baromzet gaat naar Geinbeat. In november wordt gedacht aan een benefietconcert. De details hiervan zijn nog niet bekend.