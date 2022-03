Met uitzicht op bruggetjes woont Roy in het ‘Giethoorn van Zeist’: het hoekpand staat nu te koop

Provincie Utrecht vangt zeker 595 Oekraïners op

Zeker 595 Oekraïense vluchtelingen hebben onderdak gevonden in de provincie Utrecht. Zij hebben zich in de Jaarbeurs in de stad Utrecht geregistreerd en zijn vervolgens opgevangen in gastgezinnen en hotels. Vijftien mensen hebben overnacht in de Jaarbeurs, zo laat de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma vrijdag weten.

18 maart