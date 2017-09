Met z'n allen ontbijten op de Maliebaan tijdens Burendag

Terwijl de koffie rijkelijk vloeit en een band op de achtergrond muziek speelt, halen buren Sandra Eskes en Ineke Buijs herinneringen op. ,,We kennen elkaar via Twitter, waar ik zocht naar een oppas voor mijn poezen”, vertelt Sandra lachend. ,,Ik vind dit soort initiatieven dan ook super, want ik zie al m’n buren weer.”

Ineke is ook blij met het Burendagontbijt. Vooral omdat ze weinig mensen uit haar straat kent. ,,Ik heb het gevoel dat ik niet weet wie er aan de overkant woont. Dat is best gek. Ik hoef geen vrienden met ze te worden, maar mensen herkennen maakt al een verschil.”

Quote Ik heb het gevoel dat ik niet weet wie er aan de overkant woont. Dat is best gek. Buurtbewoner Ineke Buijs

Na te hebben gesmuld van het ontbijt is het tijd voor de ‘speeddates’. Niet om de ware liefde te vinden, maar om één op één te kletsen met de buren waar normaal alleen vriendelijk naar wordt gezwaaid. Om de vijf minuten wisselen de buren van gesprekspartner.

Diversiteit

Vooral de diversiteit in de wijk wordt zichtbaar tijdens de gesprekken, die worden gevoerd in verschillende talen, tussen verschillende leeftijdsgroepen en over uiteenlopende onderwerpen. Zo wordt er uitvoerig gediscussieerd over een autovrije Maliebaan, waarnaast twee buren hardop dromen over verre reizen.

Volledig scherm Voor elk wat wils aan de ontbijttafel. © Marnix Schmidt

Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds, dat het evenement samen met winkeliersvereniging Maliekwartier heeft georganiseerd, is enthousiast over de grote opkomst. ,,Dit is de Maliebaan op z’n mooist!” Het is voor het eerst dat de Maliebaan is afgesloten voor een ontbijt. ,,Ons kantoor staat hier en we bestaan dit jaar vijftien jaar. We organiseren al twaalf jaar Burendag, dus het werd tijd dat we het ook eens voor onze eigen buren organiseerden.”