Met zwaailicht en sirenes vroeg brandweerman Mark uit Nieuwegein zijn vriendin ten huwelijk

Catharina­kerk in Utrecht blijft toch open: ‘Goed dat kardinaal Eijk heeft ingegrepen’

9:40 Dat de Catherinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht niet wordt gesloten, wil allesbehalve zeggen dat de katholieke parochies in de stad plotseling uit de geldzorgen zijn. Verre van dat, zo laat het parochiebestuur weten. Bekeken moet nu worden, of in plaats daarvan de Augustinuskerk aan de Oudegracht kan worden afgestoten.