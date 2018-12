Metershoge rotzooi in flat: ‘Je kunt niet eens zien of je in de keuken of badkamer bent’

Daarover diende vanmiddag een kort geding bij de Utrechtse rechtbank. Om onduidelijke redenen was de huurder zelf niet komen opdagen. Zijn vrouw was er wel, maar omdat alleen haar man als huurder staat ingeschreven, is zij volgens de rechter ‘geen partij’. Alleen de vertegenwoordigers van woningcorporatie Jutphaas Wonen, onder wie advocaat Bernard Tomlow, werden vanmiddag gehoord.

Tomlow schetste een beeld van een man die niet voor zichzelf kan zorgen. ,,Het is al de derde keer dat in zijn woning zo’n onbeschrijfelijke puinhoop is aangetroffen. Deze situatie is onhoudbaar. Meneer moet echt het huis uit.”

De woning aan het Van Herwijnenplantsoen in Nieuwegein is volgens hem van binnen ‘volledig gevuld’ met rotzooi. ,,Je kunt niet eens zien of je in de keuken of badkamer bent. Alleen door bovenop de stapels kleding te klimmen, heb je nog een beetje overzicht.”

Stoornis

Volgens een medewerker van de woningcorporatie leidt de Nieuwegeiner aan een ‘verzamelstoornis’. ,,Hij komt oorspronkelijk uit Marokko en voelt zich als oudste van het gezin van nature heel verantwoordelijk. Hij is naar Nederland gekomen op zoek naar een beter leven. Hij verzamelt z’n hele leven al spullen die hij dan ooit aan de familie wil sturen. Maar helaas is dat helemaal uit de hand gelopen.”

Quote Alleen door bovenop de stapels kleding te klimmen, heb je nog een beetje overzicht Advocaat Bernard Tomlow Volgens Jutphaas Wonen hoeven de man en vrouw bij een eventuele huisuitzetting niet op straat te slapen. Voor de nachten zou al iets zijn geregeld en overdag kunnen ze terecht bij de Tussenvoorziening, een organisatie die mensen helpt die acuut dakloos zijn geworden.

Volgens advocaat Tomlow is het belangrijk dat de huurder snel wordt geholpen. ,,Dit is een heel trieste situatie. Hij moet volgens ons echt in therapie. Anders zien we hem hier over een paar jaar weer.”

Eigenlijk hoopte Tomlow dat de situatie nog voor de jaarwisseling zou zijn opgelost. ,,Je moet er toch niet aan denken wat er gebeurt als er onverhoopt vuurwerk naar binnen wordt gegooid.’’