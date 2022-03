Metershoge vlammen aan de rand van Leersum

De Bilt telde stemmen voor gemeente­raad vier (!) keer over: ‘Goed dat dit gedaan is, nu is het duidelijk’

Het hertellen van de stemmen in De Bilt heeft geen verschuivingen in het politieke landschap opgeleverd. De restzetel blijft in het bezit van GroenLinks, dat met zeven zetels verreweg de grootste is geworden. De VVD had om de hertelling gevraagd en behoudt de drie zetels die de partij overhield aan de verkiezingen van 16 maart.

25 maart