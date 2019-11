Michael Bublé pikt Voice-winnaar Dennis uit het publiek en zingt samen met hem een duet

Toen de Canadese zanger tijdens zijn optreden in Keulen aan het publiek vroeg wie erg graag met hem mee zou willen zingen, twijfelde Van Aarssen geen moment. ,,Ik heb het er altijd over dat Michael Bublé zo’n grote inspiratie voor mij is. Wat een avond”, schrijft Van Aarssen bij het filmpje van hun duet op Instagram.

In de reacties wordt er volop gespeculeerd of het duet tussen de twee zangers niet gewoon van tevoren opgezet was. ,,Super gaaf! Toeval of niet? Laatst pikte hij ook de zanger van L.A. The Voice uit het publiek”, schrijft een volger onder het bericht. Maar volgens de Utrechter was het echt toeval. ,,Je gelooft het niet, maar dit was niet vooropgezet! Er is meer tussen hemel en aarde”, antwoordt Van Aarssen.