'Michael P. botste met scooter tegen Anne Faber op'

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:39 De geldschieters die meegeholpen hebben de schaatsbaan van Maarssen mogelijk te maken, mogen vanavond als eerste met hun kinderen de ijzers onderbinden in park Goudestein. Morgen gaat Maarssen On Ice open voor al het publiek. Voor meer schaatsplezier in de provincie kunnen liefhebbers vanaf 7 december terecht op de Neude in Utrecht en vanaf 16 december op Het Rond in Houten. De ijsbaan die vorig jaar in IJsselstein lag, keert niet terug.