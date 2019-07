Michael P. hoort vandaag straf in hoger beroep voor het verkrachten en doden van Anne Faber

Het Gerechtshof in Arnhem doet vandaag uitspraak in het hoger beroep in de zaak Anne Faber. Een maand geleden werd opnieuw 28 jaar en een verplichte tbs-behandeling geëist tegen Michael P . Zijn advocaten vinden een straf van twintig jaar met tbs meer gepast. Waar zien zij kansen?

Arrestatie verliep onrechtmatig

Anne Faber (25) uit Utrecht was al ruim een week vermist toen de politie na een dna-match Michael P. in beeld kreeg als verdachte. Anne was mogelijk nog in leven, zo was de hoop bij het rechercheteam. Uiteindelijk viel na ruim twaalf uur koortsachtig overleg het besluit Michael P. te observeren en niet direct aan te houden. Als hij het onderzoeksteam niet naar Anne zou leiden, zou een arrestatieteam hem alsnog aanhouden én overrompelen. Dit alles in de hoop dat hij zou vertellen waar Anne was. Michael werd bij zijn aanhouding hard aangepakt. De Utrechtse rechtbank oordeelde eerder dat het arrestatieteam de regels heeft overtreden, maar dat Michael P. daardoor het recht op een eerlijk proces niet is ontzegd. Belangrijk argument is dat ondanks deze hardhandige aanpak géén bekentenis is afgedwongen. Zijn advocaten denken daar anders over. ,,Dat oordeel is niet Straatsburg-proof”, zeiden ze, verwijzend naar het Europese Hof voor de rechten van de mens.

Media-aandacht

Niels Dorrestein, een van de advocaten van Michael P. was duidelijk tijdens het hoger beroep. ,,In iedere discussie over tbs wordt de naam van Michael P. genoemd. Er zijn boeken geschreven over deze zaak, drie onderzoeksrapporten geschreven en de Tweede Kamer heeft erover gedebatteerd. Daar heeft Michael nu, en in de toekomst last van.” Natuurlijk zei Dorrestein ook te snappen dat vanwege ‘de aard van de zaak’ de media-aandacht voor de schokkende moord op Anne Faber groot is geweest. Door die immense aandacht kan Michael P. niet werken in de gevangenis en wordt hij steeds begeleid door twee bewakers. Het lijkt twijfelachtig dat het Gerechtshof hier in zijn arrest (uitspraak) rekening mee zal houden. Het Gerechtshof heeft namelijk ook de indrukwekkende slachtofferverklaringen van de familie Faber gehoord, waarin verwezen werd naar eerdere fouten rondom zijn veroordeling. ,,Neem uw verantwoordelijkheid, rechtspraak. Niemand mag die fouten vergeten. Mede daardoor staan we hier.”

Belangrijke getuige

De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie hecht veel waarde aan een getuige die zich pas ná het eerste proces in deze zaak heeft gemeld. Getuige Perry was een van Michaels beste vrienden in de kliniek in Den Dolder. Deze Perry verklaarde dat Michael een maand voor de moord op Anne tegen Perry iets had gezegd over een vrouw die zij zagen joggen in het bos. ,,Zullen we haar pakken? Maar dan moet ze wel dood”, zou Michael hebben gezegd. Onzin, zeggen Michaels advocaten, dat is niet waar. Volgens hen wil deze getuige de aandacht van zichzelf afleiden, omdat hij zelf in beeld zou zijn geweest als verdachte. Maar volgens het OM staat Perry’s verhaal niet op zichzelf. Er zijn namelijk nog meer getuigen die vergelijkbare verklaringen over Michael P. aflegden.

Cassatie

De kans lijkt groot dat Michael P. voorlopig nog niet uit het nieuws zal zijn. Zelfs toen in 2011 Michael P. in het hoger beroep van de verkrachtingszaak in Nijkerk vijf jaar minder celstraf kreeg, besloot hij in cassatie te gaan. De kans lijkt klein dat hij genoegen zal nemen met het arrest van het Gerechtshof. Volgens zijn eigen berekening zou hij in het slechtste geval pas op zijn 67ste weer op vrije voeten komen. ,,Als dat zo blijft, maak ik er een eind aan.”

Volledig scherm Michael P. tijdens het hoger beroep © ANP