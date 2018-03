Michael P. moet straf voor dubbele verkrachting volledig uitzitten

P. kreeg in 2012 in hoger beroep twaalf jaar cel opgelegd, onder meer wegens de verkrachting van twee meisjes in Nijkerk. Dit jaar zou hij twee derde van die straf hebben uitgezeten en in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat dat niet mag, omdat hij de voorwaarden die daarbij horen geschonden heeft met zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van Anne Faber. Hij zit ook nog in voorarrest voor die zaak. P. is niet veroordeeld, maar de verdenking in deze zaak is voldoende om hem zijn volledige straf uit te laten zitten.