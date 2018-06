Michael P. ook verdacht van mishandelen beveiligers Pieter Baan Centrum

Felle kritiek op akkoord coalitie IJssel­stein

13:17 De IJsselsteinse oppositie is niet onder de indruk van het coalitieakkoord Samen Doen van LDIJ en VVD. Met name de parttime wethouder Financiën, de tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden en de volgens de oppositie magere woningbouwambitie van 240 woningen in vier jaar, kregen gisteren in de raad felle kritiek.