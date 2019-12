Mickey Mouse en Goofy maken plaats voor bouwhelmen en puin: in het landhuis van Wibi Soerjadi wonen straks senioren

Nog net zichtbaar achter steigerconstructie is de eerste steen, ooit gelegd door de 8-jarige Jan Elias Huydecoper. Hij was een van de twee zoons van Joan Huydecoper, die het huis liet bouwen op de plek. Huydecoper had op een steenworp afstand net Slot Zeist laten restaureren. Het is een onooglijke gedenksteen in al het geweld van de verbouwing. Projectontwikkelaar Idsard van den Berg van Panta Rhei HealthCare, Herman Hoeve van aannemer Aalberts en Erik van den Boom van Valuas Zorggroep lopen eraan voorbij. Ze gaan richting ingang, eigenlijk meer een bordes.



De deuren en kozijnen van de imposante entree kunnen een likje verf gebruiken. Net als de muren in de grote centrale hal. Van den Berg vertelt dat het huis nog redelijk bewoonbaar was toen ze de sleutel kregen. „Maar er was ook sprake van achterstallig onderhoud”, voegt Hoeve daaraan toe. „En zo zijn we nu de keldervloer aan het vernieuwen en het complete dak. Ook het balkon moet vernieuwd.”