Middenvelder Rico Strieder terug na kruisbandletsel

FC UTRECHTRico Strieder is na kruisbandletsel op de weg terug bij FC Utrecht. Zijn eerste 45 minuten in Jong Utrecht zitten er op. ,,De vraag ‘hoe gaat het met je?’ kon ik niet meer horen.’’

Hij moet lachen om de vraag. Hoe het met hem gaat? ,,Top,’’ zegt hij. Rico Strieder moest vergelijkbare vragen de afgelopen negen maanden dagelijks ‘tig’ keer beantwoorden. En dan zei hij maar dat het goed ging, ook al was dat lang niet altijd zo. Nu klopt het wel.

Begrijp hem niet verkeerd, hij waardeert de interesse. Maar, zegt hij, ‘als er maandenlang elke dag naar je gesteldheid wordt gevraagd, ben je elke seconde van de dag met je blessure bezig’.

De Duitse middenvelder – in de zomer van 2015 overgekomen van Bayern München II - wil er maar mee zeggen dat het mentaal al zwaar genoeg was, dat revalideren. ,,Waar je vooral behoefte aan hebt, is afleiding. Even niet met de knie bezig zijn. Gelukkig ben ik door vrienden, ploeggenoten en familie enorm gesteund. Maar soms was het lastig om in weekeinden een plekje te zoeken op de tribunes van Galgenwaard. Om naar vrienden te kijken die dat doen wat jij zo mist: een potje voetbal spelen. Dat was iedere keer weer confronterend.’’

Zijn zwaarste moment kende hij toen hij net terug was in de groepstraining, maar bij een controle aan het licht kwam dat een kleine corrigerende ingreep noodzakelijk was. ,,Ik werd vijf, zes weken teruggeworpen. Je ziet zo uit naar je rentree en dan hoor je dat het op de lange baan wordt geschoven. Balen. Maar voor de rest is mijn revalidatie super verlopen.’’

Hij is FC Utrecht oprecht dankbaar dat de optie in zijn aflopende contract toch werd gelicht, ook al stond hij aan de kant met een zware blessure. ,,Dat gaf enorm veel steun. En het gaf rust.’’

Rijker mens

De scheur in de voorste kruisband van zijn linkerknie, opgelopen tegen Heracles op 11 december 2016, kwalificeert Strieder als ‘een ervaring die me achteraf gezien een rijker mens heeft gemaakt’. Strieder, qua body een beetje een oldskool-voetballer, heeft aan kracht en breedte gewonnen.,,Voor jongens als mij is voetballen zo vanzelfsprekend. Je doet het elke dag. Alles wordt voor je geregeld. En ineens kan het niet meer. Ik heb de achterliggende maanden aangegrepen om mezelf sterker te maken. Je gaat ineens veel bewuster met je lichaam om. Voorheen wist ik wel dat bepaalde spieren sterker konden, moesten eigenlijk. Maar als alles van een leien dakje gaat, doe je er te weinig mee. Nu is dat zo anders. Omdat ik besef wat ik al die maanden gemist heb. Voetballen op topniveau is een privilege.’’

Steeds op de rem trappen, was het lastigste, zegt hij nu zijn rentree een feit is. ,,Ik ging mee naar Sint Petersburg. Dan wil je zo graag meedoen. Maar ik heb al het Europese voetbal gemist. Dat is frustrerend, maar haast maken had echter geen zin. Revalideren moet je verstandig doen, stap voor stap. Vandaag een beetje meer dan gisteren. De eerste keer weer elf tegen elf gaf een heerlijk gevoel. Nu heb ik eindelijk mijn eerste 45 minuten te pakken, dat koester ik. Op naar de negentig.’’