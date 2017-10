Mijn 10-jarige dochter herkende de man die haar vriendin 'lekker' noemde

Topwijn, gewoon uit Zeist

8:25 Het is even doorpakken voor de vrijwilligers van de wijngaard Hoog Beek & Royen in Zeist. De johanniterdruiven worden geoogst en moeten snel bij de wijnmaker in het Twentse Bentelo zijn. De vrijwilligers worden volgens secretaris Rob Wagenaar vier jaar na de start van de wijngaard geen vrijwilligers meer genoemd, maar wijngaardeniers.