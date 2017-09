Enkele kamers in het geboortecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein moeten Woerdens grondgebied worden. Daarvoor pleit onder meer de politieke partij Sterk Woerden. Ook het ziekenhuis wil hieraan meewerken.

Vanaf januari moeten alle zwangeren vanuit Woerden bevallen in het geboortecentrum van St. Antonius in Leidsche Rijn of Nieuwegein. Het is dan niet meer mogelijk om in het Hofpoort Ziekenhuis een kindje ter wereld te brengen. Veel Woerdenaren vinden het geen goed idee als de jonge spruit z’n leven lang Utrecht als geboorteplaats in het paspoort heeft staan.

Zowel de gemeente Woerden als het ziekenhuis onderzoeken op dit moment of een Woerdense enclave in Utrecht tot de mogelijkheden behoort. ,,Er kleven nogal wat juridische zaken aan’’, weet Elias Bom van Sterk Woerden die binnenkort overigens zelf voor de eerste keer vader wordt. ,,We moeten bekijken of er een officieel verzoek gedaan moet worden. Het is een nieuw fenomeen.''

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft eerder het verzoek gehad een stukje Utrecht in het geboortecentrum van het ziekenhuis in Nieuwegein te realiseren. ,,Wij zijn er nog altijd voorstander van en zoeken naar mogelijkheden’’, zegt Marie Jeanne Douven van het ziekenhuis.

Ingrijpende procedure

Om een paar vierkante meter Woerden te realiseren in Leidsche Rijn, moet volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten een beroep gedaan worden op de wet Algemene Regels Herindeling. In deze wet zijn alle regels omtrent gemeentelijke herindeling vastgelegd. Die procedure is ingrijpend en nieuw in ons land als het om enclaves gaat. Onder meer in het ziekenhuis Amstelland in Amstelveen speelt een soortgelijke kwestie, net als in Roosendaal en Bergen op Zoom.