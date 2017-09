Mike van der Kooij (DHSC) stopt met voetbal na weer een zware knieblessure

Van der Kooij scheurde daarbij zijn voorste kruisband af en heeft zijn binnenste knieband ingescheurd. ,,Dit wordt mijn zevende operatie. Ik ben er klaar mee’’, zegt Van der Kooij, die de voorste kruisbanden van beide knieën allebei twee keer eerder afscheurde. ,,Toen het net was gebeurd, dacht ik dat ik nog zou terugkomen. Maar als je dan thuis op de bank zit en niets kunt, denk je bij jezelf: wie houd ik nou eigenlijk voor de gek? Ik heb er vrede mee, hoewel ik het wel jammer vind.’’



Liever had Van der Kooij, die zes wedstrijden in de hoofdmacht van FC Utrecht speelde, zijn loopbaan op een andere manier afgesloten. De geboren Utrechter, die ook voor AGOVV, DOVO en Genemuiden uitkwam, wil nog één keer onder het mes. ,,Anders word die knie zó zwak dat ik er doorheen kan zakken. Ik wil nog wel normaal kunnen leven, werken en met mijn kinderen kunnen spelen.’’ Van der Kooij baalt dat hij DHSC niet kan meehelpen richting hoofdklasse. ,,Ik had het plezier weer terug, voetbalde lekker in de buurt en bij DHSC is alles goed. Verschrikkelijk wat er nu gebeurt.’’