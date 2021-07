Mike zette één vinkje niet aan en dreigt nu voor tonnen het schip in te gaan: ‘Ik heb hier slapeloze nachten van’

Slapende dronkenlap­pen op straat en festival­kaart­jes voor woekerprij­zen: Utrecht gaat weer op stap

2 juli Twee keer zoveel betalen voor een festivalkaartje als de originele prijs? Dat kun je tegenkomen als je - net als velen - deze zomer de hort weer op wil. Uitgaan mag weer - en we willen ook weer. ,,Maar het is wennen, want: hoe ging dat ook alweer?”