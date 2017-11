Milieudefensie protesteert bij Aldi in Culemborg

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:55 In de rechtbank in Utrecht moet natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen weer voor de rechter verschijnen. Het gaat om een zogeheten pro formazitting, waarin duidelijk moet worden hoe het onderzoek ervoor staat en of haar voorarrest wordt verlengd. G. wordt ervan verdacht een vrouw te hebben behandeld met ibogaïne, een hallucinogeen, waaraan de vrouw overleden zou zijn. De advocaat van Sara G. ontkende dat zijn cliënte de overleden vrouw ibogaïne heeft toegediend.