Militairen in hotels kosten Defensie bijna driekwart miljoen

Het tijdelijk onderbrengen van militairen in hotels in de omgeving van Huis ter Heide heeft Defensie een slordige 700.000 euro gekost. Hoewel de krap 200 medewerkers inmiddels weer op militaire locaties zijn ondergebracht, blijven hotels voorlopig nog in beeld voor tijdelijke huisvesting.

Vanwege de erbarmelijke staat van veel legerbarakken op het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide, moesten militairen de kazerne begin oktober in allerijl verlaten. De nieuwe kazernecommandant Gert Dobben besloot tot ontruiming van de volgens hem ‘slechtste barakken van Nederland’ na klachten van verschillende militairen. De reden om te klagen over hun huisvesting was onder meer: schimmel, zeer verouderde vloerbedekking, oud leidingwerk, ongedierte, gebrekkige brandveiligheid en sterk verouderde collectieve wasruimtes.

Thuisgevoel

Het plotselinge besluit zorgde voor groot ongenoegen bij veel compleet verraste militairen. Zij raakten na jaren op het kamp plotsklaps hun ‘thuisgevoel’ kwijt. Van de elf legeringsgebouwen op het terrein in Huis ter Heide zijn er zeven niet meer geschikt om ooit nog militairen in te huisvesten. Deze gebouwen uit 1942 en 1954 gaan tegen de vlakte en maken plaats voor nieuwbouw. Een gebouw uit 1954 kan nog worden aangepast en moet het eerste kwartaal van volgend jaar weer aan de brandveiligheidseisen voldoen.

Volledig scherm De barakken uit 1991 die worden opgeknapt. © ANP

De drie nieuwste gebouwen uit 1991 zijn inmiddels gerenoveerd op het kamp. De militairen, die ruim anderhalve maand in drie hotels in de omgeving verbleven, zijn na een interne herschikking nu gedeeltelijk in deze drie barakken ondergebracht. Dit gaat om ongeveer vijftig mensen. De overige honderd militairen zijn verdeeld over militaire locaties in Amersfoort en Baarn. Zij zijn hier te werk gesteld en blijven langere tijd op deze locaties gelegerd. Voor militaire bezoekers die kortstondig een kamer nodig hebben, blijven hotels in de omgeving nog wel in beeld voor tijdelijke huisvesting.

Noodsituatie

Defensie typeert de gebeurtenissen in oktober als een ‘noodsituatie’. ,,Daarbij komen we voor extra kosten te staan omdat afgelopen jaren als gevolg van bezuinigingen kritisch gekeken is naar vraag en aanbod van legering, zodat geen overschot meer aan bedden is.’’ Omdat geen andere plekken beschikbaar waren binnen redelijke reisafstand, koos Defensie voor hotels als tijdelijke uitwijkplek. Die keuze was ook nodig omdat de toekomst van het kamp lang onduidelijk was. Daarom is jarenlang alleen strikt noodzakelijk onderhoud gepleegd.