Miljoenen mensen zagen Lotte en Vince opgroeien op YouTube en nu wordt het kunstwerk geveild

Stedelijk Museum Vianen jubileert met koninklij­ke expositie: ‘In de kunst laat Beatrix liefde zien’

In de 33 jaar dat Beatrix koningin was, genoot ze een overwegend zakelijk en volgens sommigen zelfs kil imago. Maar in de verzameling staatsieportretten die nu in het Stedelijk Museum Vianen te bewonderen is, ziet conservator Werner van den Belt een andere Beatrix: ,,Ze laat zichzelf zien in de kunst. Daar zie ik dan vertrouwen en liefde; liefde voor haar volk.’’

14:31