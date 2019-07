Mimoun H. 18 jaar cel in voor doden echtgenote en in brand steken woning

Utrecht Centraal blijft drukste station van Nederland, station Leidsche Rijn groeit het snelst

9:15 In 2018 was Utrecht Centraal opnieuw het grootste station van Nederland. Per werkdag stapten er vorig jaar gemiddeld 194.000 mensen in en uit. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Spoorwegen (NS).