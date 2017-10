Minder inbraken in Zeist, jongerenoverlast stijgt

Jongerenoverlast

Enkele hotspots zijn het Bosplein, Jumbo/Bethaniëplein en sinds kort de Van der Heijdenlaan. Een trend is dat de jongerenoverlast minder geconcentreerd is op één locatie. In bijvoorbeeld Zeist-West was het gebied rond de Nijenheimflats lang een hotspot. Nu is de overlast verspreid over de hele wijk. Het aantal misdrijven was in de periode van januari tot en met augustus dit jaar in Zeist zeven procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de cijfers van de politie. Zeist loopt hiermee in de pas met de gemiddelde daling bij de 39 gemeenten in de politieregio Midden Nederland.