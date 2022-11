Minima krijgen klantenspaarpas met 300 euro in Wijk bij Duurstede

Volgens wethouder Jeroen Brouwer (SP) gaat het om 510 gezinnen die in de eerste week van december zo’n pas kunnen ophalen. ,,We hebben bewust voor déze klantenpas gekozen, want dan snijdt het mes aan twee kanten. We helpen niet alleen armlastige inwoners, maar ook lokale ondernemers die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.’’