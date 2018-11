Minister begrijpt verdriet nabestaanden Sybine Jansons om proefverlof moordenaar

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat het aanstaande verlof voor de moordenaar van het meisje uitgebreid is getoetst. Hoewel minister en ministerie stellen niet in te kunnen gaan op individuele gevallen, is de moordzaak rond het 13-jarige meisje wel aanleiding om extra uitleg te geven over de beweegredenen.

Vorige week kregen de nabestaanden van Sybine een brief waarin zij zijn geconfronteerd met het aanstaande proefverlof voor Martin C. De man die de moord op hun dochter in 1999 uiteindelijk toegaf en werd veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. Vorig jaar kwam tijdens een rechtszaak over de verlenging van die tbs-maatregel nog naar voren dat zijn behandeling niet aanslaat.

Risico

Het ministerie legt uit dat aan verlof zoals dat van C. ‘uitgebreide adviezen’ vooraf gaan, die ook het risico van begeleide terugkeer in de maatschappij beoordelen. ,,Van de kliniek en het Adviescollege Verloftoetsing tbs-gestelden. Deze adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde risicotaxatie-instrumenten.” Het ministerie typeert verlof zoals dat van tbs-patiënten zoals C. als belangrijk onderdeel van de behandeling. ,,Dat gebeurt heel zorgvuldig en stapsgewijs.’’

Bij Martin C. (55) uit Nieuwegein heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een oordeel geveld en besloten dat proefverlof de volgende en juiste stap is in zijn behandeling na gevangenschap. DJI mag namens de minister een besluit nemen op alle adviezen en heeft besloten C. met proefverlof te laten gaan. ,,In principe worden deze adviezen van het Adviescollege gevolgd. Een negatief advies wordt altijd overgenomen.’’ Vorig jaar werden 1373 van dit soort adviezen over verlof gedaan in Nederland.