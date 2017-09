Minister Bussemaker: declaratiegedrag Universiteit Utrecht 'onacceptabel'

Zo hebben bestuurders in 2014 en 2015 in totaal negen keer businessclass gevlogen voor 36.676 euro en sliepen ze zeven keer in prijzige hotels voor in totaal 3.075 euro, ontdekte de onderwijsinspectie. Ook werden bij enkele diners zes dure flessen wijn gedronken ter waarde van in totaal 512 euro.

In 2015 heeft één van de bestuurders voor 12.291 euro aan taxikosten gemaakt terwijl die een leaseauto had. En in de twee dienstauto's is voor 13.500 euro aan mobiele data verbruikt. Ook een aantal verkeersboetes (in totaal 720 euro) die chauffeurs van de dienstauto's kregen, werd niet op hen verhaald.

Een deel van de kosten, zoals die voor de dienstauto's en het grootste deel van de reis- en verblijfskosten, vindt de onderwijsinspectie wel doelmatig.

Onacceptabel

Demissionair minister Bussemaker van Onderwijs is niet blij met de uitkomsten van het onderzoek. „Ik vind dit niet acceptabel. Gezien eerdere afspraken, ben ik van mening dat de bestuurders van de UU meer soberheid moeten betrachten bij hun declaraties en doelmatiger moeten omgaan met de (publieke) middelen”, schrijft zij aan de Tweede Kamer. „De raad van toezicht moet hier scherper op toe zien. Niet alleen omdat het om publieke middelen gaat, maar ook omdat het (zeker in het onderwijs) om schaarse middelen gaat.” Omdat niet wettelijk is vastgelegd hoeveel bestuurders mogen declareren, kan de overheid het geld niet terugvorderen.

De Universiteit Utrecht zegt het te betreuren dat er met onvoldoende soberheid en zorgvuldigheid naar de kosten is gekeken. „In deze enkele gevallen zijn de zaken direct na melding door ons rechtgezet (zoals de telefoniekosten in dienstauto's) of alsnog naar aanleiding van de observaties gecompenseerd (ca. 200 euro dinerkosten). Het rapport is verder aanleiding voor ons geweest om de toepassing van de regels en de procedure op een aantal punten aan te scherpen”, schrijft de Raad van Toezicht in reactie op het rapport.